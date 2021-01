Fietshelling tussen Park Spoor Noord en Eilandje wordt geplaatst met reusachtige kraan

De Parkbrug is een belangrijke schakel voor het fietsverkeer tussen het noorden en het centrum van de stad. Via de brug kan je veilig over de drukke Italiëlei van Park Spoor Noord naar het Eilandje. Voor fietsers zou dat binnenkort dus een pak vlotter moeten gaan met de nieuwe fietshelling.

In de lente zou de fietshelling klaar zijn. Dat is ruim een half jaar later dan gepland omdat de werken vertraging hebben opgelopen door de coronamaatregelen.