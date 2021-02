"First dates" al wandelend in Groot-Bijgaarden op Sint-Valentijn

Bar Envie uit Groot-Bijgaarden organiseert op Sint-Valentijn wandelingen om vrijgezellen te koppelen. "Deelnemers worden ingedeeld in een groepje van vier", vertelt Elke Van Verdegem bij Lennart Segers in de middag op radio2 Vlaams-Brabant en Brussel. "We organiseren in Groot-Bijgaarden al uitgestippelde wandelingen gekoppeld aan eten en drinken van bij ons. Nu doen we dat specifiek voor vrijgezellen. We maken groepjes van vier, coronaveilig en zoals het hoort. Die vier wisselen dan op een afgesproken punt van wandelpartner en wie weet slaat de vonk wel over. "