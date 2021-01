Verbod op buitenschoolse activiteiten voor Geraardsbergse kinderen, na uitbraak op 3 scholen

Na het sluiten van 3 scholen (1 in het centrum, 1 in Viane en in 1 Idegem), heeft de stad Geraardsbergen een bijkomende maatregel genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Er geldt vanaf nu een verbod voor alle kinderen van alle lagere scholen, om deel te nemen aan activiteiten buiten de school. Burgemeester De Padt: "In 2 van de gesloten scholen is ook de Britse variant opgedoken, daar moeten we natuurlijk uiterst voorzichtig mee zijn. Dat is dan ook de reden dat die scholen tot eind januari of begin februari gesloten blijven. Maar we stellen vast dat ook veel besmettingen buiten de school gebeuren, tijdens sportieve activiteiten bijvoorbeeld. Vandaar het verbod."