Geen vernieuwing in Vietnam: huidige communistische leider blijft op post mede door aanpak coronacrisis

Wat ook helpt, is dat Vietnam de coronacrisis erg goed onder controle gehouden heeft, in feite beter dan gelijk welk ander land in Zuidoost-Azië. Het erg autoritaire regime heeft erg snel besmettingshaarden geïsoleerd en onder quarantaine geplaatst. De paar keer dat het mis ging, zoals onder meer in Da Nang, kwam de situatie vrij snel weer onder controle. Het gevolg is dat Vietnam vorig jaar een economische groei van 2,9 procent gescoord heeft. Dat is minder dan de 7 procent de voorgaande jaren, maar wel een pak beter dan andere Aziatische economieën. Wel is er de voorbije week een plotse uitbraak van het virus in een provincie ten oosten van Hanoi en daarom wordt het partijcongres morgen een dag vroeger afgesloten.