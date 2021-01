"Nog even op de tanden bijten? Studenten zitten nu al op hun tandvlees", zegt Gentse studentenpsycholoog

Vooral de eerstejaarsstudenten hebben het moeilijk, want hun laatste jaar in het middelbaar viel al in het water, en nu gaat het ook nog eens mis in het eerste jaar van de hogere studies. "In het eerste jaar moet je normaal gezien een beetje integreren. Je begint aan een nieuw verhaal: je komt in een nieuwe stad en je leert nieuwe mensen kennen. Dat gaat nu natuurlijk niet. Nieuwe mensen leren kennen, dat is iets dat op de campus gebeurt: in de aula, in het studentenrestaurant, op café 's avonds, in de studentenvereniging... Dat is er nu allemaal niet, alles gebeurt nu online. Het studentenleven is momenteel maar een fractie van wat het hoort te zijn."