Onmenselijke situatie in gevangenissen Egypte: "Gezondheidszorg met opzet geweigerd en amper bescherming tegen corona"

Volgens de mensenrechtenorganisatie worden ook nauwelijks maatregelen genomen om een virusuitbraak in de gevangenis te voorkomen. Gebrek aan schoon water, slechte ventilatie en overvolle cellen maken het voor gevangenen onmogelijk om afstand te houden en zichzelf te beschermen. Gedetineerden met coronasymptomen worden niet systematisch getest. In sommige gevangenissen worden ze zonder behandeling opgesloten in kleine, donkere isoleercellen. In andere gevangenissen blijven zieken in hun cel, ondanks het risico voor hun celgenoten.

Volgens Amnesty is de mensenrechtensituatie in de gevangenissen achteruitgegaan sinds president Mohamed Mursi in juli 2013 werd afgezet en Abdel Fattah al-Sisi in 2014 aan de macht kwam. "Het is afschuwelijk dat de Egyptische autoriteiten mensenrechtenactivisten, politici en andere opponenten proberen te intimideren en kwellen door hen de toegang tot gezondheidszorg te ontzeggen", zegt Philip Luther van Amnesty International. "Als dat zwaar lijden of pijn veroorzaakt en het bewust wordt gebruikt als straf, gaat het om foltering."



Amnesty International vraagt dat de situatie meteen wordt aangepakt en roept de Egyptische autoriteiten op om zo snel mogelijk iedereen vrij te laten die willekeurig is gevangengezet en niet in de cel thuishoort. Alle gedetineerden moeten toegang krijgen tot adequate gezondheidszorg zoals een vaccinatie tegen COVID-19, zonder enige vorm van discriminatie. De mensenrechtenorganisatie eist ook dat onafhankelijke experten ongehinderd toegang krijgen tot de gevangenissen.