Helikopter bracht na Tweede Wereldoorlog 9 jaar lang post naar Hasselt, Tongeren en Beringen: "Dat was uniek in Europa"

“Dat circuit vertrok vanuit Brussel en vloog dan naar Libramont, Luik, Tongeren, Hasselt en Beringen”, weet Schepers. “Dat was dus een circuit van 435 kilometer in Limburg.” Elke brief kreeg ook een stempel met vermelding van de landingsplaats. "Die helipost was uniek in Europa. Daar is veel reclame voor gemaakt, want het was een prestigeproject."