Hond loopt ambulance met baasje erin achterna en wacht week lang voor ziekenhuis in Turkije

De man moest een week lang opgenomen worden. Al die tijd bleef de trouwe viervoeter op post bij de glazen deuren. Het personeel geraakte zo ontroerd door het tafereel dat ze het beestje kwam steunen met eten en drinken.

De patiënt was erg gelukkig toen hij ontslagen werd. Zodra hij in een rolstoel naar buiten gebracht werd, kwam Boncuk er kwispelend aan. "Telkens als ik vanuit mijn bed haar naam riep, hoorde ze mij en blafte ze", zei hij. "Waarschijnlijk is ze daardoor al die tijd blijven wachten. Zij betekent veel voor mij."