Limburgse gouverneur Jos Lantmeeters: "Sluiting scholen overwegen"

Na de vier scholen in Sint-Truiden, de kleuterschool in Heusden-Zolder en de twee scholen in Hamont-Achel gaan nu ook de middelbare school HAST in Hasselt dicht. Verder zijn er klassen en scholen in Maasmechelen, Kortessem, Zonhoven, Lummen, Alken, Nieuwerkerken en Genk die dicht dichtgaan. In Hasselt worden alle leerlingen en leerkrachten van Middelbare school Level X vandaag getest. Gouverneur Jos Lantmeeters zegt dat de toestand nog relatief onder controle is maar vindt toch dat de sluiting van alle scholen moet overwogen worden.