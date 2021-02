Kapper Peter uit Ieper over eventuele heropening: "Het is afwachten, maar het ziet er niet zo goed uit"

De hoopvolle stemming keerde nog tijdens het weekend om. “Vrijdag tijdens Het Journaal kregen we al telefoons van mensen die een afspraak wilden maken. We waren al begonnen met een lijst op te stellen voor de reservaties”, vertelt kapper Peter. “Maar zaterdag werd duidelijk dat de beslissing over een heropening pas begin februari valt. Bovendien zijn er de toch wel alarmerende berichten over de nieuwe varianten van het virus. Toen viel de telefoon plots stil. De mensen wachten af.”