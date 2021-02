Knokke-Heist plant een bos aan de rand: "Het gaat om 50.000 bomen"

De boompjes worden in de loop van dit jaar en volgend jaar geplant, maar het zal nog 20 tot 30 jaar duren voor het bos volgroeid is. Knokke-Heist koos bewust voor JONGE boompjes, omdat die beter ingeworteld zijn en dus steviger in de grond staan wanneer ze groot zijn. Naast de 50.000 bomen komen er ook wandelpaden, speelweides en een klimparcours. En om die te gebruiken zal je GEEN 20 jaar moeten wachten. Het project kost Knokke-Heist 7 miljoen euro.

Knokke-Heist kocht voor het bos 25 verschillende akkers en weiden. “Dit project is uniek in Vlaanderen”, zegt schepen van Stedenbouw Kris Demeyere (GBL). “Men spreekt overal over ontbossing, maar wij doen er écht iets aan. Het gaat om 25 hectare nieuw bos. Slechts 2 hectare is compensatiebos voor de verdwenen bomen aan de nieuwe Ravelingen en de bomen tussen de Knokkestraat en Elizabetlaan.”