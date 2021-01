Koop je straks sportschoenen met de restenergie van je zonnepanelen? "Mooi gebaar, maar wettelijk nog niet aan de orde"

"Het lijkt een mooi voorstel, maar momenteel is het wettelijk zelfs nog niet mogelijk. Ze kunnen wettelijk gezien helemaal nog geen stroom overkopen. Wat ze nu vooral doen, is het plan bekendmaken om te bekijken hoeveel klanten er interesse in zouden hebben", kadert Sven Pichal de actie van Decathlon. "Nu, ze hebben het wel goed onderbouwd. Ze zijn al een aantal jaren bezig met mensen uit de zonne-energiesector om dit voor te bereiden. Het is niet dat ze over een nacht ijs zijn gegaan."

"Wettelijk nog niet mogelijk"

"Vanaf 1 juli kan iedereen met zonnepanelen en een digitale teller effectief kiezen om haar of zijn overschot aan stroom terug op het net te zetten in ruil voor een kleine vergoeding. Het gaat dan om een aantal energieleveranciers, zoals Engie Electrabel. Dat is dus wat Decathlon ook wil doen. Maar dat is wettelijk nog niet mogelijk, omdat je voorlopig bij hetzelfde bedrijf moet zitten. Als je stroom ontvangt van Engie Electrabel, dan mag je ook alleen je energie-overschot verkopen aan Engie Electrabel. Je mag maar één leverancier hebben waarbij je zowel koopt als verkoopt."

Toch beweert de sportketen dat ze al op 1 juli van start zouden kunnen gaan. "Decathlon heeft niet bekend gemaakt met welke leverancier zij samenwerken, ze doen er een beetje mysterieus over. Maar ze beweren dat als zij met dezelfde leverancier samenwerken als de particuliere zonnepaneeleigenaars, ze het wel al onderling kunnen regelen vanaf 1 juli."

"Sportschoenen in ruil voor je energieoverschot"

"Als het in de toekomst echt mogelijk zou zijn om met twee verschillende bedrijven samen te werken, dan wordt het natuurlijk wel interessant als consument. Dan kan je de goedkoopste stroom kopen bij het ene bedrijf, en je overschot verkopen aan de leverancier die jou dan weer de beste prijs biedt. Zo word je zelf een beetje een mini-energieleverancier."

De meeste stroomleveranciers geven momenteel al een kleine bijdrage voor een teveel aan stroom, gemiddeld tussen 2 en 5 cent per kilowattuur. Bij Decathlon zou het om 4,5 cent per kilowattuur gaan. "Een gemiddelde installatie zou met het systeem van Decathlon 90 euro per jaar opleveren. Dat is dus al een mooi bedrag", aldus Sven Pichal.

"Maar het is best bijzonder hoe je die vergoeding dan zou ontvangen. Je zou een krediet krijgen waarmee je in de winkel aankopen kan doen. Je kan dan outdoorartikelen, sportschoenen of een volleybal in ruil voor je energieoverschot kopen bijvoorbeeld", lacht Sven. "Al zou je het ook cash uitbetaald kunnen krijgen."