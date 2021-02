Leuven legt Urban Sports Park aan in Wilsele

In het Urban Sports Park zal de stad twee pumptracks aanleggen, een voor initiatie en een voor gevorderden. Een pumptrack is een aaneengesloten circuit van bulten en bochten die elkaar ritmisch opvolgen. Dat maakt het een geschikte plek voor crossfietsen (BMX), mountainbikes, stuntstepjes, loopfietsen, inline skates, longboards en skateboards. Het is een multifunctioneel en duurzaam parcours in de buitenlucht.

“Skaten is enorm populair geworden, zeker tijdens de voorbije lockdown periodes waarin bewegen in de buitenlucht zowat de enige optie was voor kinderen en jongeren”, licht schepen van jeugd Dirk Vansina (CD&V) toe. “We willen dan ook heel graag tegemoet komen aan die structurele nood van jongeren naar meer skate-infrastructuur.” Als alles volgens plan verloopt, wordt het terrein dit jaar nog aangelegd.