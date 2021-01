Liveblog - Steeds meer mensen belanden in het ziekenhuis met covid, opnames met 19 procent gestegen

Er zal systematisch meer worden getest in de scholen. Dat meldt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), nu er steeds meer scholen met corona-uitbraken te maken hebben. Van zodra er een mogelijke besmetting binnen de schoolmuren wordt gemeld, zal er een sneltest worden aangeboden op dag 1 aan alle hoogrisicocontacten. Indien de sneltest negatief is, volgt er een "gewone" PCR-test (met neuswisser, red.) op dag 7. Intussen blijven betrokken leerlingen of leerkrachten in quarantaine.

"Het voordeel van de sneltesten is dat er een onmiddellijk testresultaat is", zo klinkt het in een persbericht. "Zo worden superverspreiders onmiddellijk gedetecteerd en kunnen clusteruitbraken worden verhinderd of beperkt."

BEKIJK hier het volledige gesprek met minister Weyts in "Het Journaal":