Politie onderzoekt oproep tot coronaopstand in Maasmechelen

Het stadsbestuur van Maasmechelen betreurt dat er nu ook bij ons wordt opgeroepen tot een opstand. "Zoveel jongeren in Maasmechelen doen heel goed hun best om zich aan de regels te houden", zegt burgemeester Raf Terwingen (CD&V). "Maar toch zijn er een aantal die oproepen om in opstand te komen.

De politie is ondertussen te weten gekomen wie de jongeren zijn. "We gaan in gesprek met hen en met hun ouders, en we proberen hen tot andere inzichten te laten komen", aldus de burgemeester. "Op die manier proberen we de rust ook te bewaren, want er zijn zoveel jongeren die al die maatregelen wél goed naleven, ook soms met heel veel moeite. We moeten hen dus zeker blijven ondersteunen."