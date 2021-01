Meester Pat na quarantaine opnieuw voor zijn klas in Edegem: "Heel blij dat ik de kinderen terug kan zien"

De verplichte quarantaine had best een grote impact op Pat en zijn gezin. "Ikzelf moest alles van thuis uit organiseren met online meetings en lespakketten. Maar als heel je gezin in quarantaine zit, moet je vanalles organiseren. Eén van mijn kinderen kon bijvoorbeeld geen examen gaan afleggen in het hoger onderwijs. Een andere dochter werkt dan weer in een woonzorgcentrum en miste haar vaccinatie afgelopen donderdag. Zowel de prik als het examen kunnen alsnog plaatsvinden dus dat komt wel goed."

De aanpak van de corona-uitbraken in Edegem en Kontich -mét verplichte gezinquarantaine- was verregaand en kreeg kritiek. "Ik denk dat de juiste maatregelen genomen zijn. Dankzij die aanpak kunnen we vandaag met alle veiligheidsmaatregelen vandien opnieuw van start gaan. Ik vind dat de scholen zo lang mogelijk moeten openblijven. Dat kan als iedereen de regels volgt, maar uiteraard gaat de gezondheid boven alles", aldus meester Pat op Radio 2 Antwerpen.