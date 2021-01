Meteoriet in Denderstreek zoeken kan de moeite lonen: "Het is een collectorsitem dat geld waard is"

De Volkssterrenwacht in Gent is opgetogen over het nieuws van de meteoriet die dit weekend in de regio tussen Aalst en Dendermonde zou gevallen zijn. In 150 jaar is er in België nog maar 5 of 6 keer een meteoriet gevonden. Het is dus uitzonderlijk. Zoeken naar de meteoriet is zoeken naar een speld in een hooiberg, maar als je het stukje vindt, heb je iets uniek in je bezit, zegt Marnix Wylocke van de Volkssterrenwacht: "Je hebt dan letterlijk een stukje geschiedenis in handen. Zo'n meteoriet kan miljarden jaar oud zijn."