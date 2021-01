Mexicaanse president test positief op coronavirus

"De symptomen zijn mild maar ik ben reeds in behandeling", zo tweette hij. De president trekt zich even terug uit het publieke leven, maar blijft de overheidszaken opvolgen. "Ik telefoneer morgen met president Vladimir Poetin want (...) er is een mogelijkheid dat ze ons het Spoetnik V-vaccin bezorgen."

Lopez Obrador heeft het gevaar van het virus steeds gerelativeerd. Ondanks de pandemie vervulde hij met de regelmaat van de klok openbare opdrachten en hij droeg bijna nooit een mondneusmasker.

Het coronavirus heeft in Mexico nochtans lelijk huisgehouden. Met 149.000 overlijdens is de dodentol de vierde hoogste ter wereld. Bovendien ligt het werkelijke aantal overlijdens, net als het aantal besmettingen, allicht hoger dan de officiële cijfers aangeven. Er wordt weinig getest in Mexico, waar de gezondheidszorg al jaren chronisch ondergefinancierd wordt.