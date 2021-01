UZ Gent rukt uit: vandaag starten de coronatests op scholen en andere bedrijven

De teams kunnen heel snel uitrukken: als je vandaag zou bellen om te melden dat er een vermoeden is van een cluster, dan kan zo'n team morgen al ter plaatse komen. "Het is soms snel schakelen, maar we zijn heel flexibel met onze teams", zegt Verhasselt. "In het verleden zijn we, toen de nood hoog was, ook al bijgesprongen in woonzorgcentra. Ons personeel moet soms andere zaken laten vallen, maar gelukkig kunnen we ook beroep doen op privébedrijven die verpleegkundigen kunnen inzetten om ons te helpen."