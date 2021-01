Moeilijk te blussen brand op industrieterrein Geel-Oost

Bij HKS is een grote berg metaal die klaarlag om verwerkt te worden spontaan beginnen te branden, mogelijk omdat er foute producten tussen zaten. De brandweer probeert eerst de vlammen te doven en dan moeten ze het metaal in de berg verspreiden om het af te blussen. Dat is een moeilijke klus, want het metaal wordt heel erg heet.

De brandweer vraagt aan de inwoners in de buurt van Geel-Oost en Eindhout om ramen en deuren dicht te houden en ventilatiesystemen van de auto uit te schakelen.