Dorien Thiels uit Olen naait troostknuffels uit kledij van overleden personen: "Begonnen toen opa stierf"

"Mijn verhaal begint drie jaar geleden, toen mijn grootvader overleden is", vertelt Dorien Thiels op Radio 2 Antwerpen. "Ik had een heel nauwe band met hem, hij was als een tweede vader voor mij. Om mijn verdriet te verwerken, heb ik al zijn kledingstukken bijgehouden en ben daar kleren mee beginnen maken, en ook een knuffel voor mijn zoontje. Die "troostknuffel" was in eerste instantie therapeutisch voor mezelf omdat mijn zoontje nog maar 3 jaar was en het overlijden niet echt bewust heeft meegemaakt."