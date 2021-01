Nieuwe confrontaties in Rotterdam en Geleen: "Oproepen op sociale media om straat op te gaan, met wapens en vuurwerk"

In Nederland schuwt men de grote woorden niet, om de rellen van afgelopen weekend een plaats te geven. "Ongezien", zegt NOS-journalist Ewoud Kieviet in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Zeker in deze orde van grootte." De Nederlandse politie sprak al over "de ergste rellen in 40 jaar". (Lees er hier meer over.)

Bovendien word gevreesd dat het vanavond opnieuw uit de hand zou kunnen lopen. "Op dit moment zien we vooral op sociale media en in app-groepen oproepen om weer samen te komen tegen de avondklok", zegt Kieviet. En dat in verschillende steden, zoals Amsterdam, Utrecht, Rozendaal en Nijmegen.