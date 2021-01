Neuroloog Pierre Vanderhaeghen krijgt Prijs Generet voor hersenonderzoek: "Briljant, hij behoort tot de top 1-procent"

Pierre Vanderhaeghen geeft in een filmpje meer uitleg: "Ziektes die te maken hebben met de ontwikkeling van onze hersenen zijn zeer slecht gekende ziektes, en zoals men in het Engels zegt: "You can only fix what you understand" (je kan een ziekte enkel genezen als je ze begrijpt, red.). Het eerste wat we willen doen, is dus begrijpen wat er gebeurt in de zenuwcellen van patiënten. Daarna zouden we op langere termijn passende behandelingen kunnen ontwikkelen."