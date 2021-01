Trein vertraagd of vraag over tickets? NMBS nu ook bereikbaar via WhatsApp

0492 88 00 00. Dat is het nummer dat u moet toevoegen om de NMBS te kunnen bereiken via WhatsApp, de populaire applicatie waarmee je via het internet berichten kan sturen. De WhatsApp-dienst van de NMBS is elke weekdag actief van 6u tot 21u30, en in het weekend van 7u tot 21u30. Vragen stellen kan in het Nederlands, Frans en Engels.