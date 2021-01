Opnieuw gezichtsverlies voor Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un: topdiplomaat in Koeweit vlucht naar Zuid-Korea

Ryu Hyun-woo was een waarnemende Noord-Koreaanse diplomaat in Koeweit toen hij in september 2019 samen met zijn familie naar Zuid-Korea vluchtte. Zo schrijft de Zuid-Koreaanse krant Maeil Business. Hij vroeg asiel aan in Zuid-Korea en verbleef er onder de radar. Tot nu dan. Het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap bevestigt dat verhaal, maar kan geen zekerheid geven over de timing.