Oegandese gerecht vraagt einde huisarrest van oppositieleider Bobi Wine: "Het leger omsingelt nog steeds mijn huis"

Sinds de presidentsverkiezingen in Oeganda wordt oppositiepoliticus en popster Bobi Wine vastgezet in zijn huis aan de rand van Kampala, de hoofdstad van Oeganda. Soldaten en zwaarbewapende agenten houden de wacht aan zijn woning. Niemand mag het domein binnen of buiten, ook zijn vrouw niet. Wine verloor midden januari de verkiezingen van huidig president Yoweri Museveni en zit al 11 dagen vast in zijn huis.

