Horen twee oud-collaborateurs thuis in galerij grote Vlamingen? "Collaboratie jammer genoeg deel van onze geschiedenis"

August Borms is een bekende naam uit de Vlaamse Beweging van de eerste helft van de vorige eeuw. Aanvankelijk zet hij zich in voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit, maar tijdens de Eerste Wereldoorlog bekent hij zich tot het zogenoemde activisme, dat via collaboratie met de Duitse bezetter Vlaamse eisen probeert te realiseren. Zo is hij lid van de zogenoemde Raad van Vlaanderen, een soort parlement dat met de bezetter onderhandelt over een onafhankelijk Vlaanderen, zonder succes.

Na de oorlog krijgt Borms de doodstraf, die in 1920 wordt omgezet in levenslang. In de gevangenis groeit hij uit tot een icoon van de Vlaamse Beweging. Acht jaar later wordt hij bij de zogenoemde Bormsverkiezing voor de Vlaams-nationalistische Frontpartij verkozen als Kamerlid, maar hij kan zijn Kamerzetel niet opnemen omdat hij uit zijn politieke rechten is ontzet. De Frontpartij zet zich in voor genade voor de activisten. August Borms komt vervroegd vrij in 1929.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakt hij andermaal verzeild in de collaboratie. Hij is onder meer voorzitter van de door de Duitsers opgerichte Commissie die schadevergoedingen uitbetaalt aan activisten uit de Eerste Wereldoorlog. In 1945 krijgt August Borms andermaal de doodstraf en een jaar later wordt hij geëxecuteerd. Sindsdien wordt hij door sommige Vlaams-nationalisten beschouwd als martelaar van de Vlaamse strijd.

Bekijk hieronder archiefbeelden van August Borms en lees voort onder het videofragment: