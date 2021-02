Burgemeester Bekkevoort: "Hoop dat mobiel testteam vandaag nog naar Bekkevoort komt"

In Bekkevoort slaat het coronavirus hard toe: drie basisscholen zijn gesloten nadat minstens 45 leerlingen en leerkrachten positief testten op het coronavirus. De leerlingen en de leerkrachten van de scholen, maar ook de ouders van die leerlingen, zitten nu in quarantaine en zijn gisteren uitgebreid getest in het testcentrum van Rillaar, Aarschot. "Het is ongeduldig en vooral angstig afwachten op de resultaten", vertelt waarnemend burgemeester Benny Reviers (Ons Dorp) aan Radio 2 Vlaams-Brabant. Hij vervangt titelvoerend burgemeester Hans Vandenberg (CD&V), die als ouder van een kind in de school van Wersbeek, Bekkevoort, zelf in quarantaine is.

Vandaag zit Reviers samen met de gouverneur van Vlaams-Brabant Jan Spooren voor eventuele verdere maatregelen. "Gezien het virus zich ook over gemeentegrenzen heen aan het verspreiden is, is het noodzakelijk dat dit op provinciaal niveau bekeken wordt."

Burgemeester Reviers is ervan overtuigd dat de scholen sluiten de beste keuze was. "Alleen in 't Scholeke in deelgemeente Wersbeek zijn op 1 op de 3 uitgevoerde testen positief. Dan moet je drastische maatregelen durven nemen. We hebben dit bovendien gedaan in overleg met de bevoegde instanties."