Pierre Van Damme nog geen voorstander van scholen sluiten: "Eerst buitenschoolse activiteiten bekijken"

Meer en meer scholen gaan tijdelijk dicht wegens coronabesmettingen, of er moeten sommige klassen in quarantaine. Eerder werd al beslist voor secundaire scholen om volledig op afstandsonderwijs over te gaan de week voor de krokusvakantie. Dat is de week van 8 februari. Maar door het stijgend aantal besmettingen gaan er meer en meer stemmen op om alle scholen tijdelijk te sluiten.

Pierre Van Damme, epidemioloog aan de UA, vindt dat er eerst andere maatregelen moeten genomen worden, zegt hij op Radio 2 Antwerpen: "We moeten eerst kijken naar wat we doen met buitenschoolse activiteiten. Daar maken alle virussen gebruik van, dat zijn netwerken die ze heel graag hebben. Misschien is dat dus een tussenstap voor we de heel moeilijke en grote beslissing moeten nemen om alle scholen te sluiten." Vandaag gaan de experts zich daar dan ook over buigen.