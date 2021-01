Russische president Poetin over luxepaleis in door opposant Navalny verspreide video: "Niet van mij of mijn familie"

In dezelfde uitzending noemde Poetin de betogingen van afgelopen weekend "illegaal en gevaarlijk". In een duidelijke sneer naar Navalny zei hij dat "niemand zo'n protest zou mogen organiseren om zijn eigen politieke belangen te behartigen". De president vond het ook niet kunnen dat minderjarigen aan de betogingen deelnamen. Onder de gearresteerden waren meer dan 100 minderjarigen. Navalny mikt met zijn video's waarin hij het beleid van Poetin aanklaagt, onder meer op de jongeren in Rusland.



Navalny zelf zit intussen nog steeds in de gevangenis, zogezegd wegens het overtreden van de voorwaarden bij een eerdere straf. In 2014 werd hij tot 3,5 jaar voorwaardelijke celstraf veroordeeld. Nadat hij in Duitsland uit het ziekenhuis was ontslagen en hersteld was van zijn vergiftiging, had hij volgens de autoriteiten nagelaten om meteen contact op te nemen. Daarom zit hij nu 30 dagen in de cel, vanaf het moment dat hij teruggekeerd is naar zijn vaderland.