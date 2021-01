Politie ontmantelt drie cannabisplantages in en rond Brussel

Zowat 100 politiemensen van de lokale en van de federale politie vielen vorige week woensdag binnen op 10 adressen in Schaarbeek, Evere, Sint-Pieters-Woluwe, Vilvoorde, Sint-Gillis, Ukkel, Aalst en Lot (Beersel). De actie was het orgelpunt van een onderzoek, dat werd opgestart in juli 2020. De politie pakte toen in Kraainem een man op, die betrokken was bij de teelt van cannabis. Toen ontmantelde de politie van de zone Brussel Noord (Evere, Schaarbeek en Sint-Joost-Ten-Node) al een cannabisplantage met 500 plantjes.