Man uit Kortrijk roeit met 2 kompanen in hightechboot Atlantische Oceaan over: "We hebben 1.500 porties eten bij"

“Gentenaar Koen De Gezelle is de kapitein aan boord", vertelt Gijs. "Hij is al 20 jaar gepassioneerd botenbouwer en gespecialiseerd in roeiboten voor op zee. Uiteraard wil hij zijn bedrijf in de kijker zetten. Maar voor hem is dit een hoogtepunt waar hij al zijn hele loopbaan van droomt.”

“Jelle Veyt is bezig met de “Seven Summits Chalenge”: hij wil op elk van de 7 continenten de hoogste berg beklimmen", weet Gijs. "Maar hij wil die bergen bereiken op eigen spierkracht. Zo is hij al met de fiets tot aan de Mount Everest gereden om die te beklimmen. Hij zit nu op de fiets naar Portugal en volgende week roeien we van daar naar Amerika, omdat hij in Alaska een berg wil bedwingen.”

Gijs zelf is al jaren een fervent zeiler en roeier op zee. “Ik ben al 4 jaar bevriend met Koen en heb hem geholpen met deze boot. Ik wil testen hoe en of alle technologie aan boord het doet. En ook, zoiets wil ik gewoon niet missen”, besluit Gijs.