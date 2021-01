Verspreidt het coronavirus zich via scholen? (Vooralsnog) minder besmettingen dan vóór kerstvakantie

Want zijn er de laatste tijd echt meer besmettingen bij kinderen of is het een kwestie van perceptie? “Ik denk dat we die analyse goed moeten maken, want dat is een terecht punt”, zegt Sciensano-viroloog Steven Van Gucht.

“We zoeken nu meer naar besmettingen in scholen, maar tegelijk komen de uitbraken nu ook meer in de media. Telkens als er iets gebeurt in een school wordt daarover gerapporteerd in de media.”

Om een goed zicht op de zaak te krijgen zit Van Gucht deze week samen met verschillende experten. “We gaan alle cijfers bestuderen om te bekijken in hoeverre we hier nu een nieuwe trend zien. We zien meer en meer uitbraken, dan denk ik vooral aan lagere scholen. Dat is toch een vrij nieuw gegeven.”