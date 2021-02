Stad Gent trekt 14 miljoen euro uit voor nieuwe scholencampus: "1 grote site met 6 scholen en veel groen"

6 scholen in Gent gaan in de toekomst 1 grote campus vormen. Het gaat om 6 heel verschillende scholen, zoals volwassenonderwijs, deeltijds kunstonderwijs en een freinetschool. "Het blijven wel aparte scholen", benadrukt schepen van onderwijs Elke Decruynaere (Groen). "Ze hebben elk een eigen profiel en eigen sterktes, dus dat houden we zo."

De scholen worden dus niet figuurlijk met elkaar verbonden, maar letterlijk. "We gaan de site en de scholen met elkaar verbinden via de speelplaatsen. Het moet 1 grote campus worden, waar je doorheen kan wandelen. "Er komt ook een nieuw gebouw op de site, om extra capaciteit te creëren. Dat is nodig in het secundair onderwijs", vertelt Decruynaere.