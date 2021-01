Stoffen of chirurgisch mondmasker of toch beter een FFP2-masker: wat draag je nu het beste?

In steeds meer ziekenhuizen moeten bezoekers en patiënten een chirurgisch mondmasker dragen. De stoffen versie is daar verboden. In Frankrijk vraagt de regering om in het openbaar geen stoffen masker meer te dragen en in de Duitse deelstaat Beieren gaan ze nog een stap verder. Daar zijn FFP2-maskers verplicht in winkels en het openbaar vervoer. Terecht of niet? Wat is het verschil? En welk masker draag ik nu het best?