Tienen annuleert nu al alle buitenschoolse activiteiten tot aan de krokusvakantie

"Momenteel is het aantal besmettingen in Tienen nog beperkt. In de gemeenten rondom ons zien we wel een zorgwekkende stijging", vertelt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). "Het is een bijzonder moeilijke beslissing, maar we doen dit uit voorzorg. We willen zo veel mogelijk risico's uitsluiten, en de sluiting van de scholen voorkomen."

De maatregel gaat in Tienen in vanaf woensdag 27 januari, maar aan de verenigingen wordt gevraagd om activiteiten al vanaf vandaag te schrappen. "Veel verenigingen boden nu ook al geen activiteiten meer aan. De helft van de scoutsgroepen van Tienen heeft bijvoorbeeld nu al geen activiteiten meer, de andere helft wel."