Acteur Tom Van Dyck laat bibliotheek van Herentals 34 jaar "Wachten op Godot"

Gisteren was via Youtube het evenement "Boeken en bubbels" te volgen, gepresenteerd door acteur Tom Van Dyck. Hij bekende daar nog eens dat hij meer dan 30 jaar geleden het boek "Wachten op Godot" van Samuel Beckett ontvreemdde uit de bibliotheek van Herentals: "Ik bracht het nooit terug, omdat ik, een pretentieuze zak, dacht dat toch niemand anders in Herentals dat zou willen lezen."

Maar nu is er een einde gekomen aan het lange wachten voor leesgrage Herentalsenaars, want het boek is terug. Niet het oorspronkelijke weliswaar: "We hebben een spiksplinternieuw gekregen, met een harde kaft, mooi ingebonden, we zijn heel tevreden", vertelt hoofdbibliothecaris Anja Geuns op Radio 2 Antwerpen.