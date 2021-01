Twee jaar screening: 23 baby's met mucoviscidose gevonden

De gemiddelde leeftijd bij diagnose bedroeg 22 dagen, wat ruim binnen de vooropgestelde marge van twee maanden ligt. "We zijn tevreden dat we zoals de meeste Europese landen deze screening kwaliteitsvol kunnen aanbieden. Vroege diagnose is essentieel om de levensverwachting en levenskwaliteit van de kinderen te verbeteren", zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) daarover.

De winst vertaalt zich op verschillende vlakken, zegt Joris Moonens: "Door het zo vroeg vast te stellen, kan ook de behandeling vroeg gestart worden. Hierdoor kunnen we de groei en het gewicht van het kind bevorderen, en vertragen we de ontwikkeling van de ziekte. Daardoor beschikt het kind, ook later als het volwassen wordt, veel langer over een betere levenskwaliteit en leeft de patiënt ook langer. Dat zijn dus aanzienlijke positieve effecten voor de persoon in kwestie."