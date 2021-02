Vaccinatiecentrum AED in Lint zo goed als klaar om van start te gaan

Studio 9 bij AED is voor de inwoners van Boechout, Edegem, Lint, Hove, Kontich en Mortsel binnenkort the place to be om hun coronaprik te krijgen. Ze is 1.400 vierkante meter groot en 10 meter hoog. De studio is zo goed als volledig omgetoverd tot een vaccinatiecentrum. Het is normaal een plek waar heel andere dingen gebeuren. "Programma's zoals 'Dancing with the stars' en 'So you think you can dance' zijn hier opgenomen", vertelt Roggeman op Radio 2 Antwerpen.