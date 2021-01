Coronavaccins beschermen mogelijk minder goed tegen Zuid-Afrikaanse variant: "Slecht nieuws, maar geen drama"

Er duiken de laatste tijd meer en meer besmettingen op met de Britse en de Zuid-Afrikaanse varianten van het coronavirus. Die laatste is bijvoorbeeld recent gespot in drie zorginstellingen in Oostende waarna een uitvoerige test volgde in enkele aangrenzende appartemenssblokken. "Er is absoluut geen reden tot paniek", zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) daarover vanmorgen aan VRT NWS. "De zaken lijken voorlopig geïsoleerd. Er is zeker geen sprake van een massale uitbraak."