Wijkwerking Groenpark Roeselare lanceert de "VAXI": "Dat is een taxi naar het vaccinatiecentrum"

“We zijn sinds de uitbraak van het coronavirus bezig met iedereen in de wijk te bellen”, vertelt Bouckenoghe. “Een aantal mensen maakt zich toch wel zorgen over hoe ze naar het vaccinatiecentrum in de expohallen zullen geraken. Het gaat vaak om oudere mensen van wie de partner overleden is of mensen die geen auto meer hebben.”

Bouckenoghe wacht nog op precieze instructies om te weten hoe ze de "VAXI" helemaal veilig kunnen organiseren. In de wijk Groenpark wonen er 400 mensen. Hij verwacht dat er een twintigtal mensen van de “VAXI” gebruik zullen willen maken.