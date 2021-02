Vier veldwachters moeten kleiputten Terhagen in 't oog houden

De kleiputten die in Terhagen liggen en voor een klein deel in Boom werden in de jaren 70 gebruikt als stortplaats. Er kwam huisvuil terecht maar ook asbest van het bedrijf Eternit. Sinds vorige week wordt dat laatste stort beter afgeschermd, want de kleiputten trekken volgens de gemeente zowel vandalen als actievoerders aan.

De omheiningen worden geregeld stukgemaakt, er worden vuren gestookt en er wordt ook gesluikstort. Daarnaast vallen de plannen om de putten te saneren met restgrond van de Oosterweelverbinding niet in goede aarde bij veel omwonenden. "En daar zijn wellicht ook een aantal radicalere actievoerders bij, waarvan we vrezen dat die soms wat verder zullen gaan", zegt de burgemeester van Rumst, Jurgen Callaert (N-VA).