Vlaamse regering maakt 100.000 euro vrij om kwetsbare leerlingen te helpen met schoolfacturen

Toegang tot het onderwijs is gratis in Vlaanderen, maar ouders betalen wel voor schoolmateriaal. Zeker in het secundair onderwijs kan de rekening hoog oplopen. Het gaat dan vooral over leermiddelen - zoals kappersgerief voor een kappersopleiding of tekengerief in een kunstopleiding - en studieboeken, maar ook aan schooluitstappen en warme maaltijden hangen een extra prijskaartje.