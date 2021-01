Bart Peeters brengt artiesten samen, veel Belpop, podcasts en livesessies: zo ziet "Week van Belgische muziek" eruit

De bedoeling van de VRT en VI.BE is om samen met de brede muzieksector "de grootste liefdesverklaring aan Belgische muziek ooit" te brengen."Hoog tijd om die sector en haar zwaar getroffen actoren nog eens de aandacht te geven die ze al bijna een jaar moeten missen," zegt Luc Nowé, directeur bij VI.BE.

Dat zal gebeuren over verschillende muziekgenres heen, met aandacht voor gevestigde waarden en nieuw talent. Zo goed als alle lokale en nationale Vlaamse en Brusselse radiozenders focussen de hele week op Belgische muziek. En op televisie zijn er speciale uitzendingen, en is er in de gewone programmatie extra aandacht voor Belgische muziek.

"We vinden het nodig om ons lokale muzieksector, die het nog altijd moeilijk heeft, extra te ondersteunen. Zeker de livesector hangt al bijna een volledig jaar in de touwen", zegt VRT-muziekcoördinator Gerrit Kerremans. "Muziek is niet alleen een basisbehoefte voor iedereen, maar ook een basisingrediënt in onze programma's. De sector zelf zet verschillende acties op poten om geld in te zamelen. Samen met VI.BE en andere media hebben we één doel: de gebroken muzieksector een welverdiende aanmoediging geven."