Zonnebeke zoekt inwoners die slimme camera aan hun raam willen hangen

De slimme camera registreert anoniem al het verkeer: voetgangers, fietsers, auto's en grote voertuigen. "Uit de eerste resultaten blijkt dat er vooral problemen zijn in de Ieperstraat in Zonnebeke en de N303 in Passendale en Beselare", zegt schepen Meersseman. "Het drukste punt is de dorpskern van Beselare, maar in alle dorpkernen merken we een stijging van ongeveer 30 procent over 4 jaar. Dat verkeer rijdt vooral 's ochtends vroeg en 's avonds laat te snel."