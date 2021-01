180 extra banen bij treinbouwer Bombardier in Brugge

Daarom verhoogt de Canadese treinbouwer zijn productiecapaciteit in Brugge. Een nieuwe productielijn gaat gepaard met de aanwerving van minstens 180 extra medewerkers. Aan 100 medewerkers is een vast contract aangeboden, terwijl 80 anderen worden aangeworven met een contract voor bepaalde tijd van twee jaar, met de mogelijkheid dit om te zetten in een vast contract. Er is nu voor ongeveer anderhalf jaar werk verzekerd. Bij Bombardier in Brugge werken op dit moment zowat 500 mensen.