Drie twintigers verzamelen 6 miljoen euro aan investeringen om brouwerij in Gent uit te breiden

Het bedrijf ging op zoek naar centen om te kunnen uitbreiden en wist uiteindelijk 6 miljoen euro te verzamelen. Daarmee kan het bedrijf verdrievoudigen qua capaciteit. Wout Meuleman: "We gaan naar 3 miljoen liter met onze brouwerij, dankzij een nieuwe lijn met zowel flessen als blikjes. Daarnaast gaan we ook investeren in een nieuwe procesruimte en een laboratorium om analyses te doen."

Meuleman en zijn collega's zijn rond de 25 jaar en beseffen dat het geen evidentie is om al op zo'n jonge leeftijd te mogen omspringen met zo veel geld. "Het is een serieuze druk op onze schouders, maar we zijn ook wel trots dat er zo veel vertrouwen is in ons. We laten ons natuurlijk ook goed omringen, door mensen met meer ervaring. Zij kunnen ons begeleiden bij het zetten van de volgende stappen."