5 secundaire scholen van Hasp-O in Sint-Truiden sluiten, alle leerkrachten in quarantaine

Voor lerares Kristien Willems komt de sluiting niet echt als een verrassing. "We hadden de bui al wel zien hangen, door het nieuws over de andere scholen. Dus we dachten wel dat we niet open zouden blijven tot aan de krokusvakantie." Dat alle leerkrachten tot 5 februari in quarantaine moeten, was wel even schrikken. "Dat had ik niet zien aankomen", vertelt de lerares. "Maar ik heb nog wel wat voorraad voor enkele dagen. En dan zal ik mijn familie moeten inschakelen om voedselpakketjes te komen brengen. Maar dat lukt wel."