Aalter schrapt alle kermissen tot 1 juli: “Zolang er strikte regels zijn, is het beter om niets te organiseren”

Van zodra kermissen mogen doorgaan, zal dat enkel onder strikte voorwaarden kunnen gebeuren. Zo moeten de bezoekers geteld worden, moet alles voortdurend ontsmet worden en zal er eenrichtingsverkeer moeten zijn. “Het is niet evident om dat allemaal te regelen”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V) van Aalter. “Bovendien willen we dat mensen naar de kermis komen om te ontspannen. Men moet zich kunnen uitleven. Als we ons aan alle strikte voorwaarden en regels houden, gaat dat gegeven verloren. Daarom kiezen we ervoor om tot 1 juli geen enkele kermis te laten doorgaan.” De gemeente maakt nu al deze beslissing zodat er meteen duidelijkheid is.