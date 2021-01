Aanklacht tegen Trump aan Senaat VS bezorgd, impeachment begint

Het proces tegen Trump vanwege zijn rol in de bestorming van het Capitool op 6 januari, begint pas in de week van 8 februari zodat diens verdediging zich voldoende kan voorbereiden.

De negen zogeheten impeachment-managers van het Huis van Afgevaardigden presenteerden maandagavond (plaatselijke tijd) aan de Senaat de aanklacht tegen Trump. Hij wordt er door een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden van beschuldigd zijn aanhangers te hebben aangezet tot een opstand.

Maandag werd bekend dat niet opperrechter John Roberts, die de leiding had over het eerste impeachment-proces tegen Trump, maar de Democratische senator Patrick Leahy het proces zal voorzitten. Leahy is als oudste senator van de grootste partij de waarnemend voorzitter van de Senaat. Die zit van oudsher impeachment-processen tegen oud-presidenten voor.

President Joe Biden, die liever vooral aandacht besteedt aan de aanpak van de corona-epidemie en het economisch herstel in de VS, liet vorige week al duidelijk weten dat hij zich niet met het impeachment-proces zal bemoeien. Zijn woordvoerster Jen Psaki zei dat de president "het aan de Democraten en de Republikeinen in de Senaat zal laten om te beslissen hoe ze de vorige president ter verantwoording roepen".